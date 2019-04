Ivana Icardi y Wanda Nara tiene un nuevo capítulo. Luego de que la hermana de Mauro publicara duros mensajes contra su cuñada en Twitter, ahora decidió llevar la pelea a otro nivel: la subcampeona de "Gran Hermano Argentina 2016" ingresó a la versión italiana del reality show. La guerra entretiene un nuevo capítulo. Luego de que la hermana de Mauro publicara duros mensajes contra su cuñada en Twitter, ahora decidió llevar la pelea a otro nivel: la subcampeona deingresó a la versión italiana del reality show.





Antes de hacer su entrada en la casa habló con la conductora del ciclo, anticipando que no se va a callar nada. "Cuando se conoció la noticia de que ibas a entrar a Grande Fratello, tu cuñada Wanda Nara subió estas fotos en Instagram. ¿Qué significa?", le preguntó Barbara d'Urso, conductora del ciclo.





"Ella dice que no ve, no oye y no habla. Pero me gustaría que estuviera frente a mí, así me dice un par de cosas que aún tiene que decirme", respondió antes de referirse a su hermano. "Espero que me mire y vea quién es su hermana, para que me reconozca de nuevo".

Luego se vieron imágenes en la que Ivana aseguraba: "Soy la hermana de Mauro Icardi, que es un gran jugador del Inter. Lamentablemente, la relación con mi hermano se arruinó desde el momento en que llegó una persona en su vida", en clara referencia a Nara.





Y cerró con una frase contundente y muy picante. "Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él".





Cansada de estos ataques gratuitos, Wanda decidió escribir un fuerte mensaje en Instagram: "La vida te demuestra siempre quien te utilizo por interés , y lo compruebas cuando aun alejado de ti sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona".