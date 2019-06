El periodista Nicolás Wiñazki denunció que fue asaltado por motochorros

Nicolás Wiñazki relató que fue asaltado por un hombre que tras arrebatarle el saco que llevaba en su brazo, se subió inmediatamente a una moto que lo esperaba en la calle. relató que fue asaltado por un hombre que tras arrebatarle el saco que llevaba en su brazo, se subió inmediatamente a una moto que lo esperaba en la calle.





TN contó que tenía dinero en el bolsillo del saco porque minutos antes había ido al banco a sacar plata. "Creo que es imposible que me hayan marcado. Ni yo sabía que iba a ir a ese quiosco. Fue una secuencia rara", puntualizó. El periodista decontó que tenía dinero en el bolsillo del saco porque minutos antes había ido al banco a sacar plata.puntualizó.





Sin embargo, el incidente no terminó ahí, Wiñazki también reveló que tras ser asaltado, le gritaron "ladrón" desde un auto que pasaba por el lugar, y luego pasó otro desde donde le gritaron "chorro".





"Mientras estaba ahí parado, pasó un auto y alguien me gritó 'ladrón'. No soy un ladrón. Tampoco me victimizo. Desde otro auto me dijeron 'chorro' ¿Qué le pasa a esta gente que si contamos cosas que no les gustan nos gritan 'chorro y ladrón'? ¿A quienes están defendiendo?", cuestionó.





"Chorros nosotros no somos. No los estamos estafando con las noticias. Es muy extraño que tenga que explicar esto pero algo está pasando en una parte de la sociedad que ataca a algunos periodistas", indicó.