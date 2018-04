El Pepo contó la anécdota de la ausencia de su diente

Infama y, en medio de la charla, habló sobre su diente faltante. Este lunes, el ídolo de la cumbia Villera que atravesó duras historias de vida, visitó el piso dey, en medio de la charla, habló sobre su diente faltante.

Fue Luis Ventura quien arrancó con las preguntas sobre la dentadura del cantante cuando el periodista quiso saber si el músico se colocaba y se quitaba el diente a su gusto, según las exigencias de su público. Por supuesto, la anécdota sorprendió a todos.

"Estaba comiendo pollo en lo de mi hermana y estaba tan bueno que traspasé el hueso. Me puse a comer y "pum!", salió", contó el Pepo.

"Voy a curtir un par de meses más así (sin diente). La gente quiere que me lo deje así... pero también hay a favor del diente", dijo luego.

Más tarde, Ventura quiso saber la historia de la pérdida del diente original del Pepo: "Mi novia me revoleó un sello por la cabeza y cuando me agaché (para esquivarlo) me pegué contra un mármol...". ¡Tremendo!

