El Pepo agredió a un periodista de "Intrusos" que le preguntó por su romance con Rocío Oliva

La historia que se contaba por aquel entonces daba cuenta de un supuesto romance entre Rocío Oliva y el cantante tropical. No hubo fotos. No hubo evidencias. No hubo nada.





Javi Beccaría de "Intrusos" se cruzó con el artista y le hizo la preguntas que nadie le había podido hacer. Ante este panorama, el periodistase cruzó con el artista y le hizo la preguntas que nadie le había podido hacer.





La reacción de Pepo fue de inmediata y generó un clima de tensión inesperado. "Si vos buscás, esa, sabés qué, buscate a otro, Rocío Oliva es una gran amiga. Andá vago, me estás haciendo una pregunta que me pasó hace 5 meses", enfatizó enojado.





Jorge Rial, el artista se puso en contacto con la producción y pidió disculpas por la reacción. Tras la venta de la nota en el ciclo deel artista se puso en contacto con la producción y pidió disculpas por la reacción.





Por otro lado, Rocío Oliva también se contactó y habló con el animador para desmentir dicho romance. "Es algo viejo y feo", le escribió a Rial el viernes pasado, en un juego de palabras que quizá habla más de la persona que del tiempo del supuesto romance.





Sobre el final, el panel ratificó que Oliva usó al Pepo para ponerle punto final a la historia de amor con Maradona y que luego se lo sacó de encima.

Embed











El rumor se instaló hace muchos meses. Coincidió en tiempo y forma con la crisis de pareja entre. Sin embargo, una pregunta realizada unos meses después generó la ira del