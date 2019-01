"No soy el nuevo amor de nadie, ni estoy cerca. No le escribí una canción a Rocío, no sé de dónde salió. Mis canciones no tienen un destinatario, escribo en general", aclaró el cantante tropical.





Embed







"Rocío fue a un montón de mis recitales. Creo que alguna foto hicimos. A Diego lo conocí una vez y hablé una vez por teléfono, nada más", argumentó.





Sobre su actual soltería explicó: "Si yo tengo que mostrarme con una mujer lo voy a hacer, no tengo que esconderle nada a nadie".