El Pelado López: "Una vez Andy Kusnetzoff me trató de mala persona"

A 24 años de la primera emisión de "CQC: Caiga Quien Caiga", se desató una fuerte polémica sobre la interna que había entre los integrantes del ciclo que conducía Mario Pergolini.





Juan Di Natale y Eduardo de la Puente lo acompañaban en el estudio mientras que Nacho Goano, Andy Kusnetzoff, Daniel Malnatti, Daniel Tognetti y Guillermo "el Pelado" López eran cronistas.





Todo comenzó cuando Malnatti le preguntó a Pergolini por qué de todos los que habían pasado por ese programa los únicos "millonarios" eran él y Andy. Tras la respuesta del conductor, llegaron las declaraciones del resto de sus colegas, y del propio Kusnetzoff, aunque evitó entrar en la polémica.

Esta tarde, "El Pelado" López estuvo en "Intrusos" y habló de este tema: "Con Andy no era fácil, a mí me bardeó muchas veces y muchas veces me le planté. Tampoco me gustó que se hable de millonarios, todos éramos laburantes. Yo laburé un montón y me ha ido muy bien".





Y luego agregó: "Era un gran equipo de laburo... A mí me dolía que Andy dijera cosas de mí sin que me conociera. Decía que yo le robaba las ideas y no era así. Hasta una vez me trató de mala persona... Yo sentía que no era justo conmigo y por eso mantenía distancia de él".





