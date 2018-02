El Pelado López reabrió la radio de Badía en Pinamar: "Ya no tiene ninguna deuda con el municipio"

A mediados de año la emblemática radio del locutor Juan Alberto Badía, había sido desalojada tras un acalorado debate en el Concejo Deliberante de Pinamar, donde alegaban que, por falta de pago de una deuda por los cánones de ocupación y publicidad, la radio debía abandonar su mítico Bunge y el Mar.

Lo cierto es que desde el verano de 2016, Guillermo López se había hecho cargo del gerenciamiento de la emisora, dándole un respiro artístico y económico, ya que se ocupó de que haya una muy buena programación para ese verano y achicando la deuda. Primero realizó un pago de la misma en 2016, logrando que no se incremente hasta marzo de 2017 que culminó la gerenciación, ya que además entre 2016 y 2017 se abonaron todos los cánones de ocupación y publicidad.

Si bien todo iba viento en popa y la idea del conductor era comprar la radio, los papeles -por cuestiones lógicas tras la muerte de Badía- no avanzaban en los tiempos deseados y para los concejales el tiempo estaba agotado. Por este motivo votaron para que la radio sea desalojada. En ese momento Estudio Playa 98.1 sólo dejó de salir al aire por unos días hasta que se logró transmitir de manera automática con normalidad, a la espera de un comprador.

Tras unos meses de ayuda con el avance de papeles, Guillermo López, concretó la compra del 100% de Estudio Playa y así empezó a montar un estudio desde el stand de una automotríz, en Bunge y De las Artes, frente al Hotel Playas.

"Me hice cargo de Estudio Playa, ya no tiene ninguna deuda con el municipio de Pinamar. El camión que se dijo que estaba abandonado en realidad se estaba mudando a la Municipalidad... La radio está en el stand de Citroen. La gente de Citroen no solo nos hizo la propuesta sino que nos hizo sentir como en casa. Fue una gran decisión para este verano, Citroen nos armó un estudio nuevo... Y para toda la gente que quiere tanto esta radio, es una alegría que siga viva", indicó López en diálogo con PrimiciasYa.com.

Hoy la radio cuenta con una programación compuesta por el "Pelado" López, Soledad Villarreal, Macu Mazzuca, Nazarena Di Serio, Agustín Raimondo, Gustavo Olivieri, Jorge Vivona -ex socio y amigo de Badía- y Federico Ruiz.

"Tenemos una linda programación, por las mañanas está Luis Garibotti y Macu Mazzuca, por las tardes Sole Villarreal y Agustín Raimondo, en las tardecitas el señor López, que sería yo, en las noches Gustavo Olivieri y la trasnoche la musicaliza Fede Ruiz, el musicalidro de Marcelo Tinelli, remarcó.

