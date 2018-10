El "Pelado" López: "Lo voy a llamar a Tortonese que me cae bárbaro y charlaremos"

Humberto Tortonese termine revelando públicamente la mala relación que tuvo con el Pelado López cuando le tocó cubrirlo en la conducción de "Antes que sea tarde", el ciclo de América que estuvo al aire en 2012. Sin pelos en la lengua, el humorista lo trató de "inseguro" y de "loquito". Durante el fin de semana, una entrevista radial hizo quetermine revelando públicamente la mala relación que tuvo con elcuando le tocó cubrirlo en la conducción de, el ciclo deque estuvo al aire en 2012. Sin pelos en la lengua, el humorista lo trató de "inseguro" y de "loquito".





"En ese programa yo reemplazaba al Pelado López. Él no soportó que yo lo reemplace. Iba todos los días. A mí me molestó y me fui. ¡Era tremendo! Iba como a cuidar sus cosas, como que yo le estaba robando su lugar, pero a mí me llamaron de América", recordó Tortonese sobre su enfrentamiento con Guillermo.





"En un momento dije '¡basta!'. Él estaba haciendo CQC. Estábamos en el mismo canal. Es de alguien inseguro pensar que alguien le iba a sacar el programa. Y me fui. De esos lugares, mejor irse... Esos loquitos", había dicho.