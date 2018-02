El "Pelado" López habló sobre los rumores de romance con Nicole Neumann

Guillermo "El Pelado" López desmintió radicalmente tener un romance con la modelo Nicole Neumann. Fue durante su programa "Las tardecitas del Sr. López" que conduce junto al locutor Agustín Raimondo, de 19 a 22 hs por Estudio Playa 98.1 Pinamar, la emblemática radio de desmintió radicalmente tener un romance con la modelo. Fue durante su programa "Las tardecitas del Sr. López" que conduce junto al locutor Agustín Raimondo, de 19 a 22 hs por Estudio Playa 98.1 Pinamar, la emblemática radio de Juan Alberto Badía , que compró recientemente.





Cuando su movilero de Buenos Aires hizo su habitual repaso de lo más destacado del mundo del espectáculo de la semana, comenta la noticia de la supuesta cena entre el conductor y la modelo, y es ahí cunado el ex CQC aprovecha para desmentir el rumor: "No conozco ni los caniches de Nicole", aseguró.





Además dijo lo mismo que la modelo, que no son amigos pero que se conocen hace muchos años y tienen muy buena onda.





"No tengo una amistad, ni nada. Me hizo una nota en la radio como me hicieron otros quinientos periodistas. No tengo la más pálida idea de por qué me relacionan con él, igual es muy gracioso. Fue un juego en la radio y tengo muy buena onda con él desde hace muchos años", había declarado Nicole desde Mar del Plata, donde participó la última semana de un desfile.





Cabe destacar que El Pelado está soltero luego de ponerle punto final a su relación con Sofía "Jujuy" Jiménez después de cinco años. Nicole también estaría soltera y la ecuación dio romance.