El "Pelado" Guillermo López fue convocado para conducir Intratables

América continúa en búsqueda del sucesor de Santiago del Moro, quien en diciembre se desvinculó definitivamente del ciclo de debate político tras varios años a cargo de su conducción. continúa en búsqueda del sucesor de Santiago del Moro, quien en diciembre se desvinculó definitivamente del ciclo de debate político tras varios años a cargo de su conducción.

Ahora, a poco que Paulo Vilouta abandone la animación del programa por motivo de sus vacaciones y le dé pasó a Guillermo Andino –quien tomará las riendas del envío por dos semanas- la emisora de Palermo acaba de tentar al "Pelado" Guillermo López para que se ocupe del puesto.

Por el momento, López, quien está finalizando su labor en la radio Estudio Playa, en Pinamar y se tomará unos días de descaso antes de su regreso a Buenos Aires, dialogó con PrimiciasYa.com sobre la posibilidad de conducir Intratables.

"Sí, me llamaron y me pareció halagador que me hayan ofrecido conducir uno de los programas más importantes del Canal", arrancó a contar.

En cuanto a su situación con la Mandarina, el Pelado dijo que su vínculo con aquella productora había concluido: "Terminé en diciembre, 10 puntos", expresó.

"¿Si me gustaría hacer Intratables? Lo estoy evaluando Y no tengo mucho más para decir. Fue una propuesta halagadora que agradezco y a la vuelta de Pinamar veré", concluyó Guillermo López.

Cabe mencionar que el último ciclo en que estuvo al frente fue Todo por hoy, en 2018, por El Nueve.

¿Aceptará, el Pelado, la oferta de América? Ya lo veremos.