El pasado oscuro de Rocío Quiroz: "Mi ex me pegó en un ojo y me quiso clavar un cuchillo"

Cuando Rocío Quiroz comenzó a cantar el tema "Cicatrices" nunca pudo contar que la historia que relata la canción calzaba en su vida de manera perfecta. Si bien ella no es la autora de la pieza musical, la letra tiene que ver con mucho de lo que vivió a lo largo de su vida.





Rocío se consagró en el mundo de la movida tropical tras un concurso en el programa de América "Pasión de Sábado" y rápidamente se consagró a tal punto que su primer álbum se llevó un Premio Gardel.





Esta tarde pasó por el programa "Incorrectas" de Moria Casán y relató cuando su ex pareja la golpeó y la quiso asesinar con un cuchillo. "Le conté a mis viejos cuando lo viví, yo estaba en mi pieza y mi viejo entró y me vio. El que era mi pareja se había ido, me había pegado una piña en este ojo y me quiso clavar un cuchillo. En ese momento, estuve con mi familia, con mi papá y mi mamá, nadie me vio. Yo salgo a contarlo hace poco porque hice mi primer teatro Colonial y me preguntaron en una nota si había sufrido violencia de género", contó.





El tema "Cicatrices" dice en su letra: "No dejes que te trate como a mi, no dejes que grite como a mi, no dejes que te pegue como me pegaba a mi, ese pibe no tiene corazón, le importa más la drogas y el alcohol, antes que estar contigo, antes que estar contigo".





Por último, Quiroz contó que recibió la contención de sus padres y que no quiso que lo sepan sus hermanos: "Tenía como una mochila cargada, hace años, y tengo 10 hermanos, no quise contar porque no quería que pase nada a ellos ni a mis viejos. Cuando le cuento a la cámara lo que viví ahí se empezó a enterar la gente. Lo que sufrí y me tocó vivir, me costó salir, porque yo en ese momento cantaba este tema Cicatrices que me lo habían dado y yo pensaba que me lo cantaba para mí", finalizó.