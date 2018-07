El papá de Meghan Markle cree que nunca más volverá a ver a su hija

Thomas Markle se encuentra desconsolado, pues cree que por sus indiscreciones ya no podrá volver a ver a su hija, quien ahora forma parte de la familia real británica.

El ex director de iluminación era uno de los invitados a la boda de Meghan y Harry, pero se descubrió que había llegado a un acuerdo con unos paparazzi para vender fotos de la ceremonia y se le prohibió su presencia. Después concedió una entrevista vía telefónica con el programa 'Good Morning Britain', en donde reveló algunas posiciones políticas de Harry, algo que todos los miembros de la familia real tienen prohibido hacer en público.

"No sé si me visitará. Le dije que no viniera a verme cuando estaba en el hospital, y creo que la relación se ha roto para siempre", ha expresado a sus personas más cercanas el padre de la hoy Duquesa de Sussex.

Thomas Markle, de 73 años, sufrió un ataque al corazón y estuvo internado en un hospital en California, a donde se dijo que viajarían Meghan y Harry a visitarlo, pero hasta el momento eso no se ha realizado.

