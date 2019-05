El domingo 9 de junio, en el Hotel Hilton, se realizará la entrega número 60 de los premios Martín Fierro de APTRA a los programas de 2018. La premiación se verá por Telefe y será conducida por Marley, a quien se le sumará colaboraciones no así una compañera permantente.





"Intrusos" no tuvo problema en confesar que se anotó a sí mismo para competir en una terna. La revelación de los nominados dejó algunas perlitas. Un panelista de no tuvo problema en confesar que se anotó a sí mismo para competir en una terna.





"Yo me voté como (mejor) panelista", contó Damián Rojo ante la sorpresa y risas de sus compañeros de ciclo. El periodista, además miembro de APTRA, trató de justificarse.

"Primero, porque creo que me lo merezco. Creo que estoy haciendo un buen trabajo en el equipo. Pero además, porque creo que ustedes son de los mejores. Incluso Marina Calabró que ya no está. Y la verdad es que pensaba que si votaba a uno de ustedes, se iba a enojar otro de ustedes e iba a tener problemas. Entonces, me voté a mí mismo y nadie se enojó, no pasa nada ni tengo problemas con alguien", indicó.





Pese a sus esfuerzos, Rojo no juntó los votos necesarios para integrar la terna. Los nominados finalmente son: Paulo Vilouta (América), Marina Calabró (El Trece) y Lizy Tagliani (Telefe).