El pálpito de Alejandro Fantino sobre el partido decisivo entre Argentina y Nigeria

El conductor analizó: "Hay mucho en este partido. Primero, que levante o no Lionel Messi. Se debe un Mundial". Y agregó: "Es un día 'D'. A mí no me va a cambiar nada lo que pienso del fútbol argentino. Está hecho bosta. Que esté al frente el "Chiqui Tapia" y la gente que maneja es un indicio.





"Yo creo que esto puede cambiar si estos chicos son campeones del mundo. Va a ser un partido rupturista. Si se gana y clasifica, va a ser más difícil el partido con Nigeria que en octavos contra Francia", concluyó.





