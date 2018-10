El palo de Cinthia Fernádez para Matías Defederico

Cinthia Fernandez atraviesa una nueva etapa de su vida desde que se separó del padre de sus hijas, el futbolista Matías Defedrico y ahora, mientras termina de cicatrizar sus heridas, afianza su relación con, atraviesa una nueva etapa de su vida desde que se separó del padre de sus hijas, el futbolistay ahora, mientras termina de cicatrizar sus heridas, afianza su relación con, Martín Baclini , su nueva pareja.

Así las cosas, este martes, la morocha dialogó con Intrusos y se mostró enamoradísima de su novio. Además, mientras destacaba alguna de las cualidades del muchacho, aprovechó para asestarle un palito a Defederico.

"Tengo seguridad absoluta en él. Lo que pensé que era el amor, qué equivocado que está uno, a veces. Por los hijos, uno se confunde. Ahora tengo un hombre que me ama con todo su ser", contaba Cinnthia. Martín, por su parte, aseguró: "A Cinthia le doy verdad y amor".

En ese momento, Cinthia insistió con la palabra "verdad": "Esa es nuestra frase. A mí me sorprende que me diga siempre la verdad, y es re loco que te sorprenda, es difícil acostumbrarte a eso. A mí Martín nunca me generó una inseguridad. Él me dice siempre la verdad". ¡Palazo!

