El padre de Amy Winehouse siente que "el espíritu de su hija lo visita"

Mitch Winehouse, padre de la fallecida Amy Winehouse, confesó que desde la muerte de su hija, siente que su espíritu lo visita con frecuencia.

"Después de tres años, había pensado que de alguna manera regresaría, y sí lo hace, no en el sentido físico, sino espiritual, ocurre todo el tiempo. Su espíritu llega y se sienta a los pies de la cama, se queda sentada allí, y tiene su mismo aspecto, con su misma cara preciosa y se me queda mirando, yo le pregunto si se encuentra bien porque me pone nervioso verla ahí, pero al mismo tiempo es reconfortante saber que está cerca, siempre a mi alrededor", declaró Mitch al periódico The Sun.

Winehouse también relató un extraño suceso, que está seguro está relacionado con su hija: "Una semana después del fallecimiento de Amy, un pájaro negro se estrelló contra un cristal en mi casa, salí para recogerlo y estaba vivo, pero en lugar de escapar, el pájaro comenzó a cantar. Era un pájaro muy parecido al que ella tenía tatuado en el brazo". Mitch asegura que ese pájaro también visitó a su esposa Jane en varias ocasiones.

"Me suceden muchas cosas que no podría comenzar a explicar", dijo el padre de la cantante quien muriera hace 6 años, tras una sobredosis de alcohol y otras sustancias.

