El nuevo amor de Sofi Morandi: mirá las fotos

Sofi Morandi, quien se encuentra a full con los ensayos del "Bailando", también se prepara para su nuevo desafío: ser la protagonista de "Mago de Oz". La joven actriz se pondrá en la piel de Dorothy y se subirá a escena en el Teatro Coliseo a partir del 20 de julio. Desde hace semanas ensaya bajo las órdenes de Billy Bond, junto a Franco Masini que también será parte de esta superproducción musical realizada por Black & RedProduções. , quien se encuentra a full con los ensayos del, también se prepara para su nuevo desafío: ser la protagonista deLa joven actriz se pondrá en la piel dey se subirá a escena en el Teatro Coliseo a partir del 20 de julio. Desde hace semanas ensaya bajo las órdenes de Billy Bond, junto aque también será parte de esta superproducción musical realizada por Black & RedProduções.





Lo curioso fue que a Sofi le presentaron a Toto, el famoso perro de esta historia, y crearon un vínculo muy particular. Hubo tanta conexión que Sofi lo llevó a vivir a su casa y ahora no se despegan ni un segundo. Toto pasó a ser el nuevo mimado por la joven teen que no para un segundo y disfruta a pleno de su exitoso presente profesional y personal.

sofi 1.jpg







Natalia Cociuffo interpretando a la Bruja Verde, Manuela Del Campo como la Bruja Buena y Fede Coates como el espantapájaros. La versión argentina cuenta con música adaptada por Fito Páez . También estarán en el elenco grandes talentos del musical comointerpretando a la Bruja Verde,como la Bruja Buena ycomo el espantapájaros.





El musical "Mago de Oz" es rico en efectos especiales. Cuenta con viento, producido por ventiladores gigantes provocando la inmersión del público en la aventura de Dorothy, dentro del tornado. El humo es recreado con hielo seco, los 140 metros de las pantallas de led de altísima resolución y proyección de mapping, ayudan a recrear las sensaciones en una función 4D envolvente. Lluvia, hojas secas sobre los espectadores y el perfume de las flores globos coloridos . y nieve completan la experiencia del espectador de este mundo mágico del Mago de Oz.





El estreno está previsto para el 20 de julio en el teatro Coliseo y ya se encuentran a la venta las entradas en la boletería del teatro o por sistema de Ticketek.