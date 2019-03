El novio de Morena Rial contó de qué vive y cómo mantendrá a su hijo

Francesco Benicio nacerá en abril próximo y será el primer hijo de la pareja compuesta por Facundo Ambrosioni. nacerá en abril próximo y será el primer hijo de la pareja compuesta por Morena Rial





Muchos se preguntan cómo es la vida del joven cordobés que apuesta a su futuro en la primera de Temperley.





"Me entreno a la mañana y a la tarde trabajo en la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), en la parte de compras. Siempre trabajé a la par del fútbol para cubrir mis gastos y quitarles un peso de encima a mis viejos. Y ahora que estoy por ser papá, más todavía. No se me caen los anillos. Mi sueño siempre fue jugar al fútbol, pero si no se da tampoco me hago problema", le dijo Facundo en la revista Pronto.

Facundo charló hace pocas semanas con Primiciasya.com contó cómo viven este momento: "Estamos muy ansiosos esperando a que llegue el día para tenerlo en nuestras manos. Estamos viviendo todo esto con gran felicidad gracias a Dios. La fecha es para el 2 de abril si es que no se adelanta". charló hace pocas semanas concontó cómo viven este momento:

Por último, resaltó: "Yo había dicho Jordi para despistar un poco, ya que no queríamos revelar el nombre verdadero. A Francesco ya lo habíamos definido hace rato".

