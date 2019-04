El Negro Oro y su novio abren las puertas de su casa: "Nos gustamos y nos deseamos"

Oscar González Oro comparte durante varios días de la semana con su novio, el actor Mauro Javier Francisco. Una charla en la intimidad del departamento que el periodistacomparte durante varios días de la semana con su novio, el actor





Cuentan cómo se conocieron, quién sedujo a quién... Hablan con Revista Gente sobre la diferencia de edad, el sexo, el proyecto de casarse, de adoptar o subrogar un vientre. Y, por sobre todas las cosas, se reconocen muy apasionados.

"Ahora nos venimos a enterar de quien tomó la iniciativa para enamorar al otro: fue Panchito el que le insistió a El Negrito (así reconocen llamarse en la intimidad). "Me tiró una jauría de perros. Osado el péndex", dice con picardía Oscar González Oro (67), mientras su novio, Mauro Javier Francisco (34), asiente sonriendo.

"Fue hace varios años. Yo me había separado de mi pareja anterior de diez años. Me enteré de que él es gay porque subió una foto cuando se separó de Tato (el ex novio uruguayo del conductor). Entonces le escribí por Messenger y nos pasamos los teléfonos. Debo reconocer que me mandé con todo. Ahí miente El Negro... No le tiré una jauría de perros: fueron varias. Fui con los tapones de punta. Iba todo bien pero en un momento discutimos, me bloqueó y nunca llegamos a concretar", explica Mauro.

"Es lógico que yo le gustara: mirá lo que es este cuerpo", bromea Oscar y ambos estallan de risa. "Me puso: 'Estúpido estoy al aire. No puedo hablar'. Y enseguida me bloqueó. Eso me reventó. Dije: '¿A éste qué le pasa?'. No sabía por qué se había enojado, algo raro en él, porque nunca se ofusca, jajaja", ironiza Panchito. "¿Por qué no te vas a la m...?", sube la apuesta El Negro.