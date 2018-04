El Negro Oro relató cómo le contó a sus hijos sobre su sexualidad: "Lloré una hora"

Oscar González Oro estuvo este en Cortá por Lozano y habló sobre su noviazgo con Tato y de cómo les habló a sus hijos, Agustín y Pablo, sobre su sexualidad. estuvo este eny habló sobre su noviazgo cony de cómo les habló a sus hijos, Agustín y Pablo, sobre su sexualidad.

"Yo fui pareja de Sergio hace muchos años. En esa época, yo hacia la radio, el noticiero de América y Polémica en el bar. Y vivía en Pilar. Iba y venía, hacía 250 kilómetros por día. Entonces, Sergio me dijo: 'Te vas a matar, alquilemos un departamento en el centro'. Y alquilamos un departamento. Los chicos iban a la facultad y un día me llamaron para ir a verme y me dijeron: 'Sos un padre genial, sabemos que nos amás, nos mimás, nos malcriás, te amamos... y con Sergio está todo bien'", relató el Negrito.

Y siguió: "Lloré una hora, más que por la emoción, por sus cabezas abiertas. Ellos me abrieron la puerta. Ellos me abrieron el clóset, no yo, para que sea feliz y tenga buena vida, que disfrute lo que tengo".

