El Negro Álvarez aclaró lo que pasó con su hijo Evaristo: "Está detenido injustamente"

El pasado 10 de enero en Villa Páez, Córdoba, Evaristo Álvarez, el hijo del Negro, fue protagonista de un hecho confuso que dio como resultado la detención del joven hace tan solo diez días.





La fiscal María Balestini lo imputó por delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves, contra la madre de Yamila Busamia, joven con la que sale Evaristo hace un mes.





Alejandra María Busamia, de 50 años, sería la víctima. El diario Crónica informó que ambos se molestaron mucho y ataron a Alejandra cuando quiso llevarse a sus nietos, de 2 y 4 años. Su propia hija le quemó uno de los brazos con un cigarrillo y Evaristo Álvarez le habría arrojado una llave cruz en la cabeza que la golpeó.





Sin embargo, pudimos hablar con el comediante y con su abogado, el Dr. Teodoro Funes, que explicó: "No es novia, ni suegra. La conoce hace 30 días. Es una relación pasajera. Estaba en un lugar donde no debía estar, hubo un conflicto con la madre de esta chica, a quien le dio albergue. La madre vive en la calle y es drogadicta. Ella le robó los celulares y la plata".





Y siguió: "La chica agarró a la madre, la increpó y la sacó de los pelos, la echó de la casa. Evaristo le dijo a la mujer 'mandate a mudar y devolvenos los teléfonos'. Está aconsejada no sabemos por quién. Este feminismo ha cobrado una violencia inusitada por la forma donde se tratan los hechos. Es injusta y arbitraria esta medida. Si no fuera el hijo del Negro Álvarez, esto pasaría desapercibido. La denuncia es grave, cuando investiga la causa y ve lo que dicen los testigos, se desmorona todo. Hay instrucciones de la justicia de Córdoba que estos hechos donde aparentemente haya violencia de género, no hay que otorgar la libertad de forma automática".





Por lo pronto, el Negro Álvarez afirmó: "Estoy mal porque el periodismo, no todo, se toman de la denuncia como si fuera una sentencia. Hay que esperar, porque un juicio tiene las dos partes, acusación y defensa. En base a eso, se define la causa. Venimos de verlo".