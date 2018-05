Natalie Weber y Mauro Zárate no estarían pasando el mejor momento de su relación: los padres de Mía (6 años) y Rocco (2 años) se encontrarían en crisis. no estarían pasando el mejor momento de su relación: los padres de(6 años) y(2 años) se encontrarían en crisis.

PrimiciasYa quiso contactarse con la modelo, que por el momento prefiere no hablar del tema. "No tiene nada para decir en público, no hablará con ningún medio", afirmaron a este portal.





Hay una razón por la cual se habría generado este alejamiento y son las imágenes sexies que publica Natalie en sus redes sociales. "Eso a Mauro le molesta mucho", comentó una fuente muy cercana a la pareja.





Esta fue la última foto donde aparecen juntos y data del 6 de abril:

Y aquí, juntos en familia, en una imagen de dos meses de antigüedad:

Natalie y Mauro no estarían pasando el mejor momento. Ambos elijen llamarse a silencio en medio de los rumores de ruptura y solo queda esperar una confirmación oficial.