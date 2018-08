El motivo de la furia de Connie Ansaldi por no ser convocada para conducir "Cortá por Lozano"

Verónica Lozano se tomó unos días de vacaciones y Telefe eligió a varias figuras del canal para que la reemplacen en la conducción de "Cortá por Lozano": Zaira Nara, Lizy Tagliani, Nicole Neumann, el Chino Leunis y Paula Chaves. Tal como contamos la semana pasada,se tomó unos días de vacaciones yeligió a varias figuras del canal para que la reemplacen en la conducción de





Connie Ansaldi, panelista del ciclo, se mostró indignada en Twitter por no estar entre las figuras convocadas. "Estoy tan sorpresa como todos ustedes", dijo Connie, citando un tweet en el que aparecían todos los nombres de los reemplazantes. Sorpresivamente,, panelista del ciclo, se mostró indignada enpor no estar entre las figuras convocadas.dijo Connie, citando un tweet en el que aparecían todos los nombres de los reemplazantes.

"Muchos lo ven. La gente lo ve. Los productores no lo ven. Pero allí estaré ATR (a todo ritmo) como siempre para apoyar a mis compañeros. Porque para eso me pagan. Y les aclaro: Todos los que vienen se lo merecen y está bien que vengan. Son amigos además de excelentes profesionales. Sólo que yo soy muy generosa con gente que no lo es. Siempre me pasó lo mismo. Evidentemente el problema es mío. Mírennos toda la semana que va a estar genial", agregó. agregó.





Y siguió: "Les resulto incómoda. A todos menos a ustedes. No soporto las pelotudeces en ningún ámbito. Yo puedo generar contenido propio. Esa virtud no la tiene mucha gente. Por eso ustedes me siguen acá. Y en Instagram".

"Pareciera que todo el tiempo tenés que rendir cuentas del lugar que ocupás. Como si fuera un favor y no un sitio adquirido con trabajo, elegido por quienes eligen de verdad. A veces uno se cansa de demostrar todo el tiempo que sirve. Es agotador. Me iba a ir a ver Netflix, pero necesito decirles algo para que no se confundan. Zai, Pau, el Chino, Lizi y hasta Nicole: todos van a estar geniales. Hacen bien su trabajo y amo que vengan porque los quiero y son tan trabajadores como yo. El problema es mi lugar. No el de los demás", cerró.

Lo cierto es que luego de realizar un profundo análisis acerca de las notas sobre su enojo y de los "titulares que obviamente tienen que vender", la panelista salió a aclarar sus dichos: "Ni Nikki (por Nicole Neumann) ni Zaira (Nara) ni Paula (Chavez) ni el Chino (Leunis) ni Lizy (Tagliani) tienen nada que ver en lo que a mí me pasa ni en lo que sucede o las cosas que yo escribí".

Además, Connie remarcó que todas las figuras elegidas para reemplazar a Lozano en su semana de vacaciones son personas que ella ama, adora, respeta y disfruta trabajar.





"Tampoco tienen que ver mis compañeros productores que son mis pares y no tienen el poder de decisión de muchas cosas. No hay una interna ni un problema entre nosotros, más allá de que en la cotidiana hay cosas que me gustan mucho o me gustan menos", indicó.

Lo cierto es que, según información que maneja este portal, el enojo de Connie tiene que ver directamente con las autoridades de Telefe. "A Connie se la postuló para que sea una de las conductoras, pero el canal quería figuras de peso para que el rating se mantenga. Connie no estaba a la altura para ellos", le contaron desde los pasillos de la emisora de Martínez a PrimiciasYa.com.