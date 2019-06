El momento donde Luciana Salazar se marea y casi se desmaya en el "Súper Bailando 2019"

Pop Latino, la conductora y modelo Luciana Salazar casi se desmaya al marearse durante el desarrollo de la coreografía. En pleno duelo de, la conductora y modelocasi se desmaya al marearse durante el desarrollo de la coreografía.





Luli empezó a bailar y durante la performance dio síntomas por sus movimientos de que algo venía mal. De todos modos se la bancó hasta el final y cuando terminó la música abrazó a su bailarín, Gonzalo Gerber.





Marcelo Tinelli actuó de inmediato y le pidió al doctor que está en el estudio, Vicente Labonia, que la atienda.





"Perdón, nunca me pasó esto, no sabía por dónde estaba porque me maree", alcanzó a decir Luciana antes de ser revisada.