El misterioso amor de Moria Casán del que no puede hablar por "códigos"

Moria Casán habló de los hombres que pasaron por su vida en revista Gente y sorprendió al guardarse el nombre de uno de ellos por cuestiones de "códigos".

Sobre qué no permite en un hombre en el amor, consideró: "No permito que nadie me haga sufrir. Cuando veo que puedo empezar a padecerlo, elaboro el duelo sola y corto. No permití ni siquiera que mis padres ni nadie me hicieran sufrir".

"Sin dudas, Mario Castiglione, que me dejó a mi amada hija Sofía. Pero con el que fui más feliz y más recuerdo fue el empresario Carlos Sexton. A él lo conocí porque me contrató. Me llevaba unos veinte años, pero me fascinaba, estaba casado, viví con él en Europa". Y dijo quién fue el más importante en su vida:





"Tengo amigos con los que la paso bien. Yo cuando estoy sola tengo poliamigos, polifriends", cerró sobre su presente sentimental.