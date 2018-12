El mensaje de Tini Stoessel a Thelma Fardin

Tini Stoessel, sobrina de Rodolfo Stoessel, uno de los productores de Patito Feo, salió a apoyar públicamente a sobrina deuno de los productores desalió a apoyar públicamente a Thelma Fardin

Luego de la denuncia contra Juan Darthés, acusado de haber violado a la actriz durante una gira de la ficción en Nicaragua, en 2009, Martina apareció en Twitter y defendió a la intérprete presuntamente abusada.

"No nos callamos más. Por esas mujeres que perdieron sus vidas, porque nadie las escuchó, ni se hizo justicia, por esas mujeres que fueron y son sometidas por el hombre. Apoyo con todo mi corazón este movimiento y a Thelma, para que nos escuchen y nunca más nadie se tenga que guardar algo así. No es no", escribió Tini.