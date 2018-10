El mensaje de Tinelli por el robo a Vicente Labonia

El doctor, conocido por ser el médico dei y de las figuras del Bailando , fue asaltado por un grupo de delincuentes en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El robo se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada de este viernes cuando el galeno regresaba de trabajar en "ShowMatch". Cuando intentaba entrar el auto a la cochera de su casa, fue interceptado por un delincuente armado que se bajó rápidamente de un vehículo.

Este viernes, PrimiciasYa se comunicó con el profesional, quien nos relató detalladamente la secuencia de la pesadilla vivida. "El que tenía el arma se subió al vehículo (un Audi TT) para llevárselo. El otro, me quería robar las pertenencias. Como vi que no tenía arma me resistí un poco, me caí y ahí me pegó una patada. Como consecuencia tengo una fisura en la órbita del ojo izquierdo", contó Labonia entre otras cosas

Así las cosas, Marcelo Tinelli no tardó mucho en expresar su sentir en las redes sociales.

"Mi enorme cariño y solidaridad con nuestro médico de @LafliaOk,Vicente Labonia, violentamente asaltado y golpeado anoche", escribió el animador en su cuenta oficial de Twitter.

"Sufrió una fisura en la órbita del ojo. Maldita inseguridad", concluyó, muy indignado.

Embed Mi enorme cariño y solidaridad con nuestro médico de @LafliaOk , Vicente Labonia, violentamente asaltado y golpeado anoche. Sufrió una fisura en la órbita del ojo. Maldita inseguridad. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 19 de octubre de 2018