"No tenemos nada que ocultar y que esconder. ¿Por qué yo no puedo decir que estamos separados? Estamos separados, estamos acá desde el 5 de diciembre juntos porque ya teníamos todo arreglado. Vivimos bajo el mismo techo y está todo bien. Nuestra vida es totalmente normal de dos personas que se separan como pueden. Lo que no vas a ver es un mimo", explicó.





Y fundamentó: "Pensamos que descomprimíamos y fue peor. Mi teléfono explotó. No hay un misterio de nada, es una separación. Hay un desgaste en la vida, no sé si es una fecha. Para mí las crisis y separaciones son positivas. A veces uno sigue por la familia y cotidianeidad. Son nueve años, es mucho tiempo, tenemos dos hijos. La rutina trae un desgaste tremendo, no hay una fecha de quiebre. Fue un poco antes que termine de grabar la tira".