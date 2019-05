"Nosotros a la mañana", El Trece, Nicole Neumann se refirió a la medida cautelar a Mica Viciconte y Fabián Cubero que implementó. El miércoles ense refirió a la medida cautelar aque implementó.

"Es un tema delicado, no es un juego y está mi familia y mis hijas involucradas en el medio", contó al aire la rubia.

Y siguió: "Yo estoy pidiendo proteger la intimidad de ellas y no me esperen porque no tengo más nada para decir, ya se habló con las abogadas y quedará todo en la intimidad de la familia. Esperemos se resuelva todo esto".

Embed







Lo cierto es que esta medida de la modelo y panelista para preservar a sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna) en público, motivó a Viciconte a lanzar un certero mensaje en Instagram.













, expresó, novia de