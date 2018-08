El mensaje de Jey Mammon al Papa Francisco por sus dichos sobre la homosexualidad

Embed Una publicación compartida por Jey Mammon (@jeymammon) el 21 de Ago de 2018 a las 8:49 PDT



"Hola @Pontifex_es fui al siquiatra (sic) recién. Me pregunto "quien te deriva" le dije "El Papa" . Me dijo que la homosexualidad no es considerada enfermedad por la OMS desde hace un rato ya y que le manda un abrazo enorme", escribió el actor en su cuenta de Twitter. Y luego añadió otro mensaje.





Hola @Pontifex_es fui al siquiatra recién. Me pregunto "quien te deriva" le dije "El Papa" . Me dijo que la homosexualidad no es considerada enfermedad por la OMS desde hace un rato ya y que le manda un abrazo enorme. — JEY (@JEYMAMMON) 28 de agosto de 2018

Por más que sean dos o tres los que me dicen "superalo" o "no seas resentido" les voy a contestar a esos dos o tres. LA IGLESIA Y EL PAPA NO ME AFECTAN EN LO MÁS MÍNIMO. PERO PUEDEN TENER PODER DEMENCIAL SOBRE LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS. El sufrimiento de los demás también vale — JEY (@JEYMAMMON) 28 de agosto de 2018







Cabe recordar que el lunes el Vaticano aclaró que eliminó la palabra "psiquiatría" de la transcripción sobre la respuesta del papa Francisco sobre los niños con tendencias homosexuales al considerar que no respetaba "el pensamiento" del pontífice.



Francisco habló en la rueda de prensa de regreso de Irlanda de la necesidad de "diálogo" de los padres con los hijos que revelan tener tendencias homosexuales y sobre ello afirmó: "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer, como la psiquiatría..., para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años".





El sumorecomendó acudir al psiquiatra para tratar la homosexualidad manifestada en la infancia. En este marco,se volcó a las redes sociales y dejó su mensaje.