El mensaje de Flor de la V a un motoquero que la auxilió: "¿Por qué decidiste ayudarme?"

Este jueves, la terrible tormenta que azotó Buenos Aires dificultó la vida de miles de personas. Para Flor de la V era un día más que complicado y la lluvia empeoró todo. Entre su participación como panelista de Los Ángeles de la mañana, su programa: Flor de la tarde, ensayos y demás cuestiones que hacen a la cotidianeidad de la capocómica y llegar a tiempo al colegio de Paul para asistir al acto de fin de año del nene, fue la tarea que estuvo realmente en peligro y que Flor casi no logra cumplir, a no ser por un solidario motoquero que la "salvó" y la llevó hasta la escuela, dejando todo para asistirla.

A través de su cuenta de Instagram, Florencia agradece cariñosamente esta gran actitud de su héroe con una carta muy especial que le escribe, para darle las gracias.

Mirá!

"Buenas tardes... ¿hablo con la asimm, el sindicato de motoqueros?..

No, no quiero ser motoquera, no, no quiero hacer una queja, todo lo contrario...

Necesito por favor hablar con el motoquero bueno que me auxilió ayer...

¡hola @abocasi ! ! ¿cómo estás mi vida? Soy yo, flor de la v...sí, llegué bien, a tiempo, gracias a vos...

Me salvaste de algo que me hubiese pesado toda la vida: que mi hijo paul me eche en cara que no estuve en su acto de fin de año... Justo me había mirado a los ojos y me había dicho: "no me falles mamá, vení a verme ¿eh?"...

Pero viste cómo es esta vida de locura... Lam , flor de tarde, mis ensayos, la lluvia, la capital que es un caos...no llegaba, me bajo del auto voy corriendo al subte ( cerrado ) parecía como si el destino complotara en mi contra.

Pero apareciste vos... Poncharelo, lorenzo lamas, míster moto...no, algo mucho mejor: un superhéroe de verdad, de esos que por suerte están llenas nuestras calles...

No termino de asombrarme por tu solidaridad... ¿por qué decidiste ayudarme? Ah...porque me viste angustiada... Porque pensaste en la tristeza de mi hijo...

Porque sos un buen tipo, digo yo...tanto prejuicio con los que andan en moto, tanto pensar en los motochorros, y vos lo único que me robaste fue una sonrisa de agradecimiento

Y yo te robé tu tiempo... Disculpá si ayer no fui todo lo agradecida que debí ser, por eso te llamo ahora...en lo único que pensaba era en que mi hijo me viera entre todas las madres...

Fuimos volando sí...en realidad vos viniste volando, como un ángel, apareciste en el momento justo...

Te mando un abrazo tan grande como la alegría de mi hijo cuando me vio...a vos y a toda la gente buena como vos, buena sin otra razón que ver bien a los demás... Bien a la argentina...

No somos solo los que tiramos piedras, somos también la gente como vos, que le da su tiempo a quien lo necesita...

Te agradezco por haberme hecho llegar a ese lugar... Cuando digo ese lugar me refiero al lugar del alma en el que una se reconcilia con lo mejor de la vida...

Chau querido, te quiero mucho...usá casco, te lo digo como madre...????".