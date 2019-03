"Corte y confección", El Trece, se vio hoy un momento de profunda emoción de la conductora Andrea Politti. En, se vio hoy un momento de profunda emoción de la conductora





Los participantes tenían como desafío realizar diseños inspirados en una canción y el momento más emotivo llegó por la canción elegida por Juan Franco Sartor.





"Corazón con agujeritos" de la ficción "Chiquititas". El joven de 26 años presentó su diseño inspirado en la canciónde la ficción

Mientras la modelo realizaba la pasada ante el jurado, iban mostrando imágenes del videoclip en el que se encontraba Romina Yan.





Tras la pasada del look, Politti no aguantó su emoción y terminó llorando en vivo: "Me encantó chicos. Excelente. Emoción es lo que ustedes me generaron", expresó entre lágrimas.