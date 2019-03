El manager que acompañó a Natacha Jaitt al lugar de su muerte se quebró en llanto con Mauro Viale

"Es muy duro lo que me pasa. Sentir que tu vida en un minuto cambia. Cuando alguien dice que el momento más terrible es cuando le ponen las esposas y le hacen tocar el piano es real. ¡Es muy duro! ¡Muy duro!", dijo Raúl Velaztiqui Duarte, manager que acompañó a Natacha Jaitt al lugar donde finalmente falleció la semana pasada. dijo, manager que acompañó aal lugar donde finalmente falleció la semana pasada.





Mauro Viale en la pantalla de América y no pudo contener las lágrimas. El representante y organizador de eventos, de nacionalidad paraguaya, pasó por el programa de





"Yo pedí resguardo por mi vida y me metieron en un cuarto en el que caminaban cucarachas. En un momento pedí ir al baño y vi a un perrito con un colchoncito abajo de una estufa y, en ese momento, sentí que mi vida era mucho menos que eso", agregó.





"Soy un hombre de bien y voy a salir adelante. Es muy duro escuchar las cosas que dijeron de mí. Duele en el alma. Es durísimo. No manejo términos tumberos... yo soy gay y se encuentra con situaciones que dan profundo dolor. Tenía miedo de entrar a la población y escuchaba cosas. Sentía que me iba a morir, que no iba a poder soportarlo", completó el hombre.

