El maltrato de Gasalla a un cronista que quiso entrevistarlo

La personalidad de Antonio Gasalla suele ser bastante voluble y la poca paciencia del artista se nota en gran medida cuando es abordado por algún notero. En esta oportunidad, el ninguneo del capocómico se lo llevó puesto, de frente, Santiago Riva Roy , cronista del programa Los Ángeles de la mañana.

"No contesto preguntas", arrancó Gasalla ni bien Riva Roy se acercó al hombre. Luego, llegó el destrato cuando el periodista le preguntó si hará teatro con Flavio Mendoza. "Bueno, ¿si lo sabés para qué me preguntás? No podés pasar la vida haciendo preguntas, se te va a vaciar el cerebro. Elaborá un concepto para vos".

Pero es no fue todo; el actor también le gritó a Santiago. "Salí del medio, ¡dejame de joder!¡No me rompás los huevos!", disparó Gasalla y cerró con brusquedad la puerta del vehículo en el que se retiraba.

Al volver al piso, De Brito destrozó a Gasalla: "Así arrancamos la mañana con toda la buena onda y humor de Gasalla. ¿Por qué estás tan enojado Antonio? ¿Qué te pasa? No entiendo por qué maltrata tanto a los cronistas".

Y agregó: "¿Por qué te volviste un viejo choto, Antonio? La verdad es que no lo entiendo porque le fue a preguntar bien y todos se portaron bien con lo de Perciavalle. Y él lo único que hace es maltratar. En este caso a Santiago, pero lo ha hecho infinidad de veces".

"Vaya uno a saber por qué terminó tan enojado con los periodistas. No era así, los que lo conocemos sabemos que no era así. Le mandamos un beso grande y que se recupere de lo que tenga", concluyó Ángel.

