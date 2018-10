El llanto de María Fernanda Callejón al confesar que fue abusada por un tío en su infancia

"Pampita Íntima", el programa que conduce Carolina Ardohaín en NetTv, María Fernanda Callejón recordó un momento traumático que vivió en su infancia. Sentada en el living de, el programa que conduce Carolina Ardohaín en NetTv,recordó un momento traumático que vivió en su infancia.





Recién este año, en el programa de radio de Catalina Dlugi , la actriz de "Derechas" pudo contar que su tío abuso de ella cuando era tan solo una niña. Hasta ahora, había mantenido en secreto la experiencia.





"Era un tío segundo lejano, de esos que caen en tu casa de peludo regalo...", explicó la artista.





El abuso sucedió cuando Callejón tenía entre 9 y 10 años, y sus padres estaban fuera de casa por trabajo. "Yo estaba mirando tele y él empezó a venir... Me empezó a extorsionar con chicles. No da para contarlo con pelos y señales porque es durísimo", recordó, emocionada.

Callejon







Pampita preguntó: "¿No te pudiste defender o te quedaste paralizada?", a lo que su entrevistada respondió: "Me quedé paralizada. Y algo que es muy fuerte, es duro decirlo. En ese momento estás descubriendo tu sexualidad y tal vez lo que te está haciendo te gusta", y luego agregó: "(El abuso) pasó unas cuantas veces. Con una sola vez, le quebrás la psiquis a cualquiera. Yo la protegí a mi mamá porque sabía que nunca me iba a descuidar, esto no pasó en un contexto familiar".





"¿Cuánto tiempo estuvo tu tío dando vueltas en tu casa?", fue otra de las preguntas de la conductora. "Cuando sos chiquita, no tenés la percepción del tiempo. Habrá estado dos semanas, nunca lo pude contar. Mi papá que tiene 82 años se debe estar enterando en este momento", finalizó María Fernanda.