El lindo gesto 2.0 de Morena y Jorge Rial tras el nacimiento de Francesco

Morena Rial está viviendo el momento más especial de su vida con el nacimiento de su hijo, Francesco Benicio, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni

Jorge Rial, abuelo del pequeño: "Fue cesárea, muy bien Morena, se bancó todo, a muerte. Es una chica muy valiente y la admiro mucho a mi hija, estoy orgulloso de las dos. Es mi hija y estoy a disposición de ella", indicó el conductor en su programa "Intrusos", América.

"Me acuerdo cuando hace ocho años en la puerta de mi casa me dijeron: 'Papá, nos queremos quedar con vos'. Y ahora me hizo abuelo. Me encanta que me digan abuelo, es una sensación que se me sale del cuerpo", recordó emocionado.

La llegada del bebé acercó aún más a Morena con su papá y así lo demuestran ellos desde las redes sociales.