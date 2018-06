¿El Kun Agüero juega mejor que cuando estaba de novio con Karina La Princesita? Mirá lo que dijo ella

La Selección Argentina está con un pie afuera del Mundial y, en dos partidos que lleva jugados, el único futbolista que logró convertir un gil fue el Kun Agüero, ex pareja de Karina, La Princesita.

En ese marco, la cantante dialogó con el ciclo El club de la mañana, por Magazine y, por supuesto, habló del desempeño de su ex.

"Calculo que estamos todos sufriendo. Después de cómo juegan los chicos jamás voy a opinar porque cuando alguien no sabe de fútbol es chocante escuchar que opinen. Hay chicas que saben pero yo no. Así que prefiero guardarme la opinión", arrancó Karina.

"Me parece que está bueno que como pueblo argentino estemos todos unidos, en las buenas y en las malas. Obviamente, me encantaría que no hubiera tanta violencia para con ellos. Pero es el mundo en el que vivimos. Quiero que gane Argentina, y sino de mi parte se seguirá alentando a la Selección en las buenas y en las malas",agregó.

Sobre algunos comentarios malintencionados que dicen que el Kun juega mejor tras su separación de La Princesita, Karina opinó que "lo que opine la gente me resbala. También dicen que porque me peleé ahora respondo a la prensa. Y no es así. En la vida de cada uno pasan otras cosas y no es solamente el tema de la pareja".





Finalmente, la artista tropical evitó reírse ante las teorías de que su ex está "mejor" soltero.