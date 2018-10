Sergio "El Kun" Aguero se lo vincularon con otras mujeres como la joven modelo Zoe Cristofoli, entre otras. Desde que cortó relación con Karina La Princesita , ase lo vincularon con otras mujeres como la joven modelo Lola Magnin y la instagramer italiana, entre otras.





Lo cierto es que el delantero del Manchester City de Inglaterra, de gran presente en el equipo, se refirió a su actual situación sentimental y despejó rumores.

"¡No tengo novia! Son conocidas mías. La verdad, cuando tenga novia, no la voy andar ocultando. Pero ya tengo muchas novias por lo que veo en la Argentina, je, je", dijo el futbolista en diálogo con Laubfal.com.





Luego de que su ex Karina La Princesita afirmara que el Kun fue el gran amor de su vida, el ex Independiente dio por terminada la posibilidad de una reconciliación: "No quiero saber más nada", sentenció.