El Kün Agüero enfrentó los rumores de romance con Valeria Aquino, ex del Polaco

El K眉n Ag眉ero sali贸 al cruce de las versiones que lo relacionan con Valeria Aquino, ex mujer del Polaco y madre de Alma.

Los rumores comenzaron hace unos d铆as cuando trascendi贸 que aparentemente se hab铆an encontrado hace un tiempo en un boliche.

La coincidencia en las playas de Ibiza del delantero del Manchester City y de Aquino, potenciaron las versiones de un romance.

El futbolista se comunic贸 con la revista Caras y dej贸 todo aclarado: "Me dijeron que confirmaron que estoy saliendo con la ex pareja de 'El Polaco'. Me gustar铆a que no inventen cosas porque no es la verdad".





"No tengo problemas de contarles, pero la verdad es que estoy soltero", cerr贸 el tema el ex de Karina La Princesita.

