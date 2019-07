El jugador de la selección conoció a una modelo en Tinder y se enamoraron

Facundo Conte, uno de los deportistas más importantes del país, reveló que conoció a su novia, la modelo Martina Lehman, a través de Tinder





"En Polonia, en el pueblito que vivía, no estaba de novio y usaba Tinder porque era mi única forma de conocer gente", admitió antes de revelar: "En Argentina nunca conocí a nadie con Tinder, solo a ella. Acá salía con amigos, conocía gente de otra manera. Lo otro era una herramienta que me hacía salir de la cotidianeidad cuando estaba afuera pero la única vez que lo abrí acá, la conocí a ella y después me di de baja, creo que ella también", dijo el talentoso voleibolista.





En una entrevista realizada en el programa Equipo Mixto, que se emite por DeporTV, Conte reconoció: "El deportista gana solo, el argentino también y después combinados, deportista-argentino, es un plus. La verdad es que la pasé muy bien".





"En Polonia o en Rusia son países en los que los hombres no son muy agraciados y las mujeres están buenísimas. Y siendo deportista y argentino es como que las cosas se facilitan, sobre todo para conocer gente", destacó.





Ante la consulta de si recibió "propuestas indescentes en este mundo de redes sociales" Conte respondió "muchas" y luego explicó: "Hoy estoy de novio hace un año y medio (la entrevista se grabó a fines de 2018) e hice un cambio de vida porque aprovechaba mucho la noche cuando venía a Argentina".





Respecto del noviazgo a la distancia dijo: "Es sumamente difícil porque vengo, estoy 20 días, me voy un mes de viaje, vuelvo 3 semanas, después otro viaje de 15 días y después me voy al país adonde juegue por 8 meses".