Se sabe que Nicolás Vázquez, para tener el cuerpo tonificado y en forma, pasa bastante tiempo en el gimnasio.





Muchas veces sube a las redes sociales videos o fotos de él entrenando, llamando la atención de sus seguidores. En particular, de toda la platea femenina.





En esta oportunidad, el actor de "Una semana nada más" subió a Instagram un video en donde anuncia que retomó la rutina del gimnasio después de dos meses.





"Esta semana volví a entrenar después de 2 meses, y me sigo dando cuenta que me hace tan bien a la cabeza! El deporte es una gran terapia. •La mente domina al cuerpo y no al revés•", manifestó sobre el video que subió.





Si bien admite que la genética lo ayuda y que no necesita ejercitar su cuerpo con frecuencia, cuando lo hace va a fondo.