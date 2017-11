El integrante de "Attaque 77" que debuta como titiritero en calle Corrientes

Miles de personas ya los vieron... Y expertos en teatro como Gerardo Sofovich los aplaudieron en Plaza Francia. Los más pequeños los disfrutan en colegios y los adultos también se divierten con ellos cuando llega el horario de protección al menor.

Hacen humor para gente de 0 a 135 años... Ellos son Emiliano Puñales, actor, titiritero, saxofonista e integrante de la banda Attaque 77, ícono del punk argentino.

Y Emiliano Vega, actor y titiritero. Y juntos, desde hace 15 años, le dan vida a Gonzalo y Jazmín, entre otros tantos personajes.

Con ellos llegarán este sábado -y por primera vez- al Teatro Metropólitan Sura para divertir a toda la familia, sin límite de edad.

Los Emilianos, Jazmín y Gonzalito conversaron en exclusiva con PrimiciasYa.com. Con toda la adrenalina de esta importante función, se rieron toda la nota, hablaron uno encima de otro y fundamentalmente, se divirtieron.

Jazmín fue la primera en tener la palabra, por ser dama, y anticipó: "Este sábado a las 16hs vamos a compartir con todo el público la historia de Titiri-Risas y el Saxo Mágico, en la que no faltará el misterio, el suspenso, y por supuesto, la risa. ¡No veo la hora de subir al escenario! Porque ver reír a los chicos y a los grandes como niños me hace muy feliz. ¡Vamos a disfrutar con toda la Familia Titirifea!"

Gonzalo entonces levantó la mano pidiendo permiso para hablar y dijo: "Para mí como títere callejero formado en Plaza Francia y confeccionado Made in 11 es una emoción muy grande llegar a las tablas del teatro Metropólitan. ¡Mí corazón de goma espuma late fuerte! ¡Quiero escuchar la carcajada del público!".

En Titiri-Risas y El Saxo Mágico, Gonzalo, Jazmín y el saxofonista se ven sorprendidos por el maléfico plan de La Bruja Mirta que quiere eliminar del planeta la música alegre. Todo se desarrolla en el presente, todo sucede aquí y ahora. Un Superhéroe desopilante –con la participación del público- intentará detener a esta villana.

Entonces llegó el momento más serio de la entrevista y por fin los muñecos dejaron hablar a sus creadores.

Emiliano Vega dijo sin dudar: "Estar en una sala tan importante de la calle Corrientes es un deseo hecho realidad. El sueño ya está cumplido, que es poder vivir del arte, de lo que uno tiene para dar". Y agregó: "Estamos felices con los resultados, que son fruto de 12 años de hacer shows en distintos teatros, eventos y colegios. Con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos hacer reír al público de todas las edades, juntos y por separado. Así que este espectáculo lo armamos pensando en que el adulto no se aburra, que se divierta con sus hijos como si él también fuera un niño".

Y cuando llegó el turno de Emiliano Puñales, que además de darle vida a estos desopilantes muñecos, comparte escenario con los Attaque 77, quisimos saber cómo es esto de dividirse en dos, como un artista que hace un género tan fuerte como el punk por un lado y como otro que le pone la inocencia y la creatividad a personajes de tela y goma espuma. La respuesta de Puñales no se hizo esperar: "Parece raro pero son dos caras de la misma moneda. Mis dos pasiones son la música y el humor. Y puedo disfrutarlas en forma separada pero también conjugarlas en una misma puesta, como me pasa con Los Titirifeos, donde además de ponerle vida a uno de los personajes, también toco el saxo. Soy muy afortunado. Hacer lo que me gusta es un sueño hecho realidad".

Y mientras Jazmín y Gonzalito se van a dormir a sus respectivas valijas, los Emilianos invitan a todos nuestros lectores a pasar un momento muy divertido con toda la familia.

La cita es este sábado 11 de noviembre a las 16.00 horas en el teatro Metropólitan Sura, ubicado en Av. Corrientes 1343.

