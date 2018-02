El inesperado mensaje de la mamá de Martín Bossi durante una entrevista

"Bossi Master Show" que se presenta en el Teatro Mar del Plata, junto a Carna y una big band de músicos y más de 20 artistas en escena, Martín Bossi es quien hace más notas promocionando su obra en La Ciudad Feliz. En medio del suceso de su espectáculoque se presenta en el, junto ay unade músicos y más de 20 artistas en escena,es quien hace más notas promocionando su obra en

Durante uno de ellos, Bossi recibió un inesperado mensaje de Whatsapp de su madre que reprodujo delante de Naty Franzoni.





"Martín me olvidé de decirte algo muy importante. Yo extraño verte. Por mí me iría hoy mismo. Lo que pasa que yo sola es un embole, entendeme. Pero la verdad que cuando ya pasan 15 días así extraño verte. Por eso iba cada 15 días al teatro. Pero bueno, ya voy a verte, cuidate. Te pido que te cuides mucho, disfrutá mucho, y como dice Mirtha que la vida es corta y debe ser vivida. Lo que no es puede llegar a ser. ¡Ay, cuántas cosas te van a pasar!", dijo la mamá de Bossi.