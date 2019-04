El inconveniente de Lelé (Candelaria Tinelli) con el vestido transparente

Cande Tinelli lanzó su carrera como cantante y lo hizo con su primer disco llamado “Yo”. La hija de Marcelo Tinelli se abre paso en la industria musical y ya tuvo su experiencia participando en el famoso festival “Lollapalooza”. Tras la filmación del videoclip de una de sus canciones, la It Girl dejó ver un problema que tuvo con su vestido.





En varias ocasiones, la empresaria ha utilizado las redes sociales para contestarle a sus haters, tal como lo hizo hace algunos días donde publicó: “Soy tan feliz que de verdad los malos comentarios NO me afectan. Se que cada persona habla desde su mal estar, desde lo que ellos cargan internamente. No me tomo nada personal. Problema de c/u. Yo les mando mucho mucho pero mucho amor. Y de paso pueden escuchar mi disco ahre”.

Incluso, la joven artista les dedicó una canción en su primer disco bajo el nombre de “Haters” y para filmar este video, Cande utilizó un vestido blanco traslúcido con muchas tachas.





Pero también ella se divirtió con un pequeño problema que sufrió con esta vestimenta. “El agujero abajo de la axila #chineseclothesforever”, escribió junto al video tomándose con risa este inconveniente. En apenas una hora subida en su red social, esta publicación superó las 200 mil reproducciones.





El video fue publicado en su cuenta de Instagram, donde la cantante tiene más de 3,6 millones de seguidores. Con sus publicaciones y particular estilo, la joven se ha convertido en una influencer en las redes. Además, es sabido públicamente que Cande Tinelli es fanática de los tatuajes y tiene gran parte de su cuerpo cubierto por tinta pero días atrás se tatuó por primera vez la cara y causó furor.