El incómodo momento que vivió Maju Lozano al aire y que la obligó a pedir un corte

Maju Lozano tuvo una dificultad en su garganta durante la emisión de su programa en Canal Nueve, "Todas las tardes", que la obligó a pedir un corte. Este martes,tuvo una dificultad en su garganta durante la emisión de su programa en, que la obligó a pedir un corte.





"Necesito ir a un corte porque estoy ahogada... Totalmente ahogada", exclamó la conductora mientras sus panelistas debatían sobre la polémica participación de Natacha Jaitt en lo de Mirtha Legrand. exclamó la conductora mientras sus panelistas debatían sobre la polémica participación deen lo de

Embed







Lo cierto es que la pausa duró casi diez minutos y al volver al aire, lejos de preocuparse, Maju y su equipo bromearon sobre lo sucedido.





"Un aplauso para Maju que respira por favor", dijeron sus compañeros. "Perdón, gracias. Está todo bien, me ahogué, me agarró como una alergia. Hoy no me voy a morir", indicó ella.





¡Mirá los videos!