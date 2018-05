El incómodo momento que Jey Mammon le hizo pasar a Pampita: "Vine al pedo"

Jey Mammon participó este lunes como panelista invitado en Pampita Online, pero durante lo que duró el programa, una serie de eventos desafortunados termino por hacerlo explotar en el cierre del envío.

Pampita, quien al parecer, no le dio a Jey la intervención que el actor esperaba, pronunció mal el nombre del comediante justo antes de finalizar el ciclo , provocando, de esa manera, la furia de Mammon.

"Y Joy, cómo...", alcanzó a decir Carolina, que seguramente, intentaba saber cómo la había pasado su invitado.

"Lo que faltaba", estalló él. "No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire, vine al pedo hoy", agregó. La conductora entonces le preguntó, "¿No eras Joy de nombre?".

"Estuvo buenísimo el programa, pero me gusta más verlo de casa", dijo entonces Jey. Y continuó: "Me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (el productor) me dijo que venga todos los días, ¡y me lo dijo en serio! ¿Ahora sale el dinosaurio Bernardo de un costado? Parece joda!"

Tratando de conciliar, Pampita le preguntó si regresaría: "Pero vas a volver, ¿no?". "No, no voy a volver. De verdad, no. ¿Para qué?". Entonces la conductora insistió: "No sé... Te queremos escuchar".

"¡Encima me hace el chiste de que me quieren escuchar!", siguió Jey. Y arremetió: "Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días, pero desde mi casa. No lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué. ¡No se sabe adónde vamos nunca!"

"Bueno, Jey. Nos vamos", se despidió Pampita.

¡Tremendo!