El impactante cambio físico de Costa: "Bajé 54 kilos, la fuerza siempre está en nosotros"

El año pasado estuvo participando como panelista en "Cuestión de Peso", el ciclo de salud que condujo Fabián Doman por la pantalla del Trece.





Si bien desde ese momento comenzó con una estricta dieta, una vez que finalizó el programa, Costa se operó e inició un nuevo tratamiento médico para poder adelgazar.





Lo cierto es que este jueves 5 de abril, Costa sorprendió por la transformación de su cuerpo al bajar 54 kilos. En Instagram subió una foto comparativa del antes y después donde manifestó su felicidad por los resultados obtenidos





"Hace 4 meses me operé. Con el dc Brasesco, el Ocmi entero y Galeno. Y casi 6 meses de tratamiento, algo de 190 jornadas. Y ya bajé 54 kilos. Qué número. La foto de la izquierda es del 25 de septiembre en San Nicolás cuando fui a visitar a la Virgen, pidiéndole temple para empezar toda ésta batalla. La foto de la derecha es de hoy 5 de abril cuando despunta la mañana. Cuando se toma una decisión puede ser buena o mala, pero lo que uno tiene q saber es si está dispuesto a llevarla a la cabo. La fuerza siempre está en nosotros y tal vez ese sea el problema, que no podemos buscar afuera lo que tenemos dentro. Y porque hay que cambiar la vida sin salirse de la vida. Y por que la vida le da pelea a los fuertes porque a los débiles ya les ganó de manp decía TITA. Y porque todo lo que deseamos está justo detrás de nuestros miedos. A todos los q están luchando como yo, acá está la prueba que siempre se puede. Y para los q todavía no pueden enfrentar, ¡vamos! ¡Fuerza y adelante!", expresó en el posteo que compartió con sus seguidores.