El humor negro de Carmen Barbieri sobre Santiago Bal: "Cuando me fui de casa respiraba"

Carmen contó en charla con Tinelli que la primera invitación llegó por parte de Leticia Brédice pero que no aceptó porque no se sentía en forma para el desafío. contó en charla conque la primera invitación llegó por parte depero que no aceptó porque no se sentía en forma para el desafío.





Sin embargo, cuando llegó el llamado de Griselda Siciliani a quien dijo "amar" sin conocerla, la rubia no dudó ni un minuto.





"Le pregunté a Federico y me dijo que sí. Le pregunté a Santiago y me dijo sí", expresó Carmen con una cuota de humor en su voz a la hora de imitar a su ex marido, Santiago Bal.





Recordemos que Santiago estuvo internado y que se bajó de la obra teatral que compartían porque ya no tiene fuerza para estar parado. Desde entonces vive en la casa de Carmen.





"¡Cuando me fui respiraba!", agregó con humor la capocómica, y sentenció: "Me estaba yendo con todos los bártulos y me dijo: ´¡No me hacés un té!´".

Fiel a su estilo,regresó a la pista dedonde allá por 2006 se consagró como la primera campeona del certamen. Esta vez, la artista que luego formó parte del jurado, lo hizo en la salsa de a tres invitada por