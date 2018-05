El hilarante sistema antirrobo de Stefy Xipolitakis

Mayo arrancó pésimo para Stefy Xipolitakis, quien el séptimo día de este mes vivió una experiencia traumática al ser abordada por motochorros mientras estaba en su auto a punto de dirigirse hacia su trabajo.

"Tengo mucho miedo. Había dejado la cartera ahí, y se metieron. Hicieron un ruido muy fuerte, estalló la ventana y se me vinieron todos los vidrios encima. ¡Se me pegaron por todos lados!", aseguró en aquella oportunidad, con una mezcla de angustia e indignación a través de una serie de videos que compartió en las redes.

Pero ahora, el ingenio parece haberle ganado al temor y la hermana de Victoria ideó un peculiar método antirrobo que con orgullo presentó en Twitter.

"Ya hace un par de días que me robaron. Todo quedó atrás. Ventana nueva, antivandálico, polarizado. Eso sí, me dijeron que es una modalidad (de robo) que la padecen las mujeres que manejan solas. Por eso, siempre conmigo...", dijo y presentó a un muñeco caracterizado de hombre que simula ser su acompañante.

"No hay nadie que me ayude. Si yo no busco una solución, tengo miedo de salir a la calle. Entonces me acompaña él, que todavía no tiene nombre. Y me ayudó mucho. Así que te puede ayudar a vos también", cerró Stefy. Ojalá no se lo roben.

Mirá!

Embed

Embed

Embed