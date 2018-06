El hijo de Rodrigo habló de la difícil situación económica de su familia: "Vivimos al día"

Rodrigo y su hijo Ramiro Bueno habló sobre la fortuna de su padre en el programa de Mirtha Legrand (El Trece). Ayer, se cumplieron 18 años de la muerte dey su hijohabló sobre la fortuna de su padre en el programa de

"¿Quién heredó el dinero?", le preguntó la diva durante el almuerzo. "Hubo un gran tema... no lo padecí, pero yo tengo que decir que vivo al día", explicó el joven.

¡Conocé al actor que va a interpretar a Rodrigo!







Luego detalló que su mamá, las hijas de ella y él se mantienen "con el dinero de alquileres de unos departamentos" que compraron. "Me parece una injusticia, él ganó mucho dinero. Era un triunfador", le respondió la conductora.





En clave más emotiva, Ramiro confesó: "Los temas que más me gustan de su discografía son La novia de Dios y Me extrañarás. Éste último me hace mucho acordar a él. Día a día veo señales y sé que él me cuida".





Embed